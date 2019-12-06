Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

06.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:57
Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da ziyaretlerde bulundu.

Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi.

Ardından Ağrı Valiliğine geçen Albayrak, burada Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali 'la makamında bir süre görüştü.

Bakan Albayrak, daha sonra Ağrı Belediyesindeki törende yeni alınan araçlar için kurdele kesti, araçları inceledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı da makamında ziyaret eden Albayrak, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Albayrak'ın programları basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak, Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti
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