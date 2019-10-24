Bakan Albayrak açıkladı: "Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükseldi"

24.10.2019 09:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Dünya Bankası'nın raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43'üncülüğe çıkmıştık.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik.

Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum.

Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA