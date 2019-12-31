Bakan Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bakan Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

31.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:42
Bakan Albayrak, AA'nın

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.


Albayrak, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Fotoğraflar hakkında bilgi alan Albayrak, kategorisinde, Bülent Ersöz'ün Tu¨rkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve du¨zenlenen to¨renle 'e dogˆru yola c¸ıkan Yavuz'un, C¸anakkale Bogˆazı'ndan geçişini gösteren "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafını oylayan Albayrak, kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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