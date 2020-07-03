Bakan Albayrak'a ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
Erzurum'da sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve ailesine hakaret eden 1 kişi tutuklandı.
03.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:51
Erzurum'da sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve ailesine hakaret eden 1 kişi tutuklandı.
Erzurum'da F.K. isimli şahıs, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret etti. Paylaşımı üzerine gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ERZURUM
Kaynak: İHA