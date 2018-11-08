Bakan Albayrak'a Bursa'da Yoğun İlgi

Bakan Albayrak'a Bursa'da yoğun ilgi

BURSA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İskender kebabı yiyen Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da programlar gerçekleştirdi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İskender kebap yiyen Albayrak, esnafı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Defterdarlığı ve son olarak Vergi Denetleme Kurulu'nu ziyaret eden Albayrak, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.