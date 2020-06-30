Bakan Albayrak, 4'üncü kez baba oldu
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" diyerek, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.
30.06.2020 01:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:31
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" diyerek, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA