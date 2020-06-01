Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi hayırlı olsun HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA