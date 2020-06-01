Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi hayırlı olsun
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Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi hayırlı olsun

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi hayırlı olsun
01.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:31

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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