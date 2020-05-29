Bakan Albayrak: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum"
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Bakan Albayrak: "2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak:
29.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde milli gelirde yıllık bazda yüzde 4,5 oranında artış kaydedildiğini belirtti. Milli gelirdeki çeyreklik artışın ise yüzde 0,6 olarak gerçekleştiğini bildiren Albayrak, "Bu dönemde Türkiye, büyüme verileri açıklanan Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olmuştur. Bu veriler ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur. Küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgın, Mart ayının ikinci yarısından itibaren ülkemizde de etkisini göstermeye başlamıştır. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir" dedi.

Öncü göstergelerin en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret ettiğine dikkat çeken Albayrak, "Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ile Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir" ifadelerini kullandı.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde firmaları ve hane halkını desteklemeye, istihdamı korumaya ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik olarak uygulamaya aldığımız tedbirlerin toplam tutarı, ötelenen kredi ve faizler hariç, yaklaşık 260 milyar TL seviyesini aşmış, atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle birlikte 600 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanma, yurt içi finansal piyasalardaki istikrar, güçlü üretim kapasitemiz ve bu zor günlerden sonra hızlı toparlanma refleksine sahip ekonomimiz ile potansiyelimizi gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır. Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimiz ile reel sektörümüzü ve sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız. Böylelikle para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile sürdürülebilir cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize inşallah eş zamanlı ulaşacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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