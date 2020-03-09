Bakan Albayrak: "2020'yi hedeflerinde ötesinde inşallah başarılı bir yıl olarak devreye alacağız" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayici ve iş adamlarına kredi müjdesi ile Denizli-Aydın otoyolu konusunda müjdeler vererek, "Ülkemiz için ekonomi noktasında bakıldığında istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörüne bağlı desteklenme noktasında yeni...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayici ve iş adamlarına kredi müjdesi ile Denizli-Aydın otoyolu konusunda müjdeler vererek, "Ülkemiz için ekonomi noktasında bakıldığında istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörüne bağlı desteklenme noktasında yeni bir finansman programı hazırladık. 2020'de inşallah benzer bir performans yüzde 5 hedefi koyduk. Bu yıl tüm bu beklentilere rağmen 2020 hedeflerinin de ötesinde inşallah başarılı bir yıl olarak devreye alacağız" dedi.



Bakan Albayrak, 'Denizli İş Dünyası ile Buluşma' toplantısı kapsamında Denizli'ye geldi. Çok sayıda sanayici ve iş insanının katıldığı ve Nihat Zeybakci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Albayrak, sanayicilere kredi müjdesi vererek, "Tekstil özellikle hakikaten madem bu küresel süreç bize bir potansiyel sunuyor. Özellikle sektörümüze destek olarak rekabet gücümüzü arttırmak için ne yapabiliriz? Ülkemiz için ekonomi noktasında bakıldığında istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörüne bağlı desteklenme noktasında yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetleri kapsamında genel bir dahili paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme yatırım kredisi olarak. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticaret sadece imalatçı değil ticaret noktasında da iki alan ayırmamız lazım. Yüz milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TL farkı artı yüzde 1,5'luk değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında aynı şekilde 9 aya kadar anapara ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TL farkı artı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız" dedi.



"Yerli ekosistemi içerisinde gelişmesi için bir network kuruyoruz artık"



Yatırım noktasındaki her alanda sektörler arası ilişkiler açısından da makine, ekipman tedarik zincirinin yerli ekosistemi içerisinde gelişmesi için bir network kuracaklarını kaydeden Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunun yanında tekstil sektörümüzde yatırım finansmanı içinde bir adım atacağız. Yani tekstil sektöründeki yeni yatırımlar yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörleri içine alan bu çerçevede tekstil sektöründe aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8,5 ve ya TL farkı artı 1,5, 7-12 yıl vadeli 12 yıla kadara vadeyi uzatıyoruz ki bu 3 artı 9'da oluyor. 3 yıl anapara ödemesiz 9 yıl ödemeli 12 yıla kadar aynı şekilde TL farkı artı 2 ile maliyetli bir şekilde gayet uygun, ucuz Türk Lirası finansman paketi ile inşallah sektörümüzün hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan hep aynısını anlatıyorum. Özellikle bu ülkedeki yatırım noktasındaki her alanda sektörler arası ilişkiler açısından da makine, ekipman tedarik zincirinin yerli ekosistemi içerisinde gelişmesi için bir network kuruyoruz artık. Yurt dışından alıyoruz ama uzun ucuz maliyetli finansman da sağlıyor 'bakanım mecburuz oradan almaya' o ülkeden al işte burada da var artık. 10 yıl 12 yıl ve çok net söyleyeyim bu vadeler önümüzdeki kısa süre içerisinde daha da uzayacak inşallah."



"Bu yatırımları bekletmeseydik diye çok üzülecekler"



Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yatırımcısını hem kazanç hem de güven verme konusunda artık çok güçlü bir şekilde pozitif ayrışan bir ülke noktasına geldiğini anımsatan Bakan Albayrak, "Bu iyileşmelerin hep üzerine koyuyoruz ya faizleri hatırlayın 8 ay önce geçtiğimiz haziran, temmuzda faizler yüzde kaçtı? Yüzde 25-28'di. Bakın bir sene geçmedi elhamdülillah tek haneli faizleri gördük. Düştükçe daha da düşecek ve bunları yansıtacağız. Bu çerçevede işte tüm iş dünyamıza ben çok net ifade ediyorum. Küresel anlamda böyle bir sürecin içerisinde olduğumuz dönemde yatırım diyorum. Türkiye bölgesinde ve dünyada yatırımcısını hem kazanç hem de güven verme konusunda artık çok güçlü bir şekilde pozitif ayrışan bir ülke noktasına geldi ve gelelim bu ertelenmiş yatırımları hayata geçirirken geçirmeyenlere karşı 'tüh geç kaldık, keşke daha önce' çünkü erken kalkan erken yol alır. 'Hareket etseydik, adım atsaydık, bu yatırımları bekletmeseydik' diye çok üzülecekler. Şimdi faizler düşüyor. Oturup bankada beklemeye de gerek yok. Yatırım, kar marjı ve potansiyelin tam zamanı" diye konuştu.



"2020 hedeflerinin de ötesinde inşallah başarılı bir yıl olarak devreye alacağız"



2020 yılının beklentilerinin ötesinde geçecek bir yıl olacağı vurgusunda bulunan Bakan Albayrak, "İşte 2019 gibi zor bir dönemde beklentilerin ötesindeki bir performansla en az eksi 3 eksi 4 Türkiye küçülecek ötesinde 2019'u geride bırakırken 2020 inşallah benzer bir performans yüzde 5 hedefi koyduk. Ben çok net söylüyorum. İlk iki çeyrekte bunu çok güçlü göreceğiz. Bu yıl tüm bu beklentilere rağmen 2020 hedeflerinin de ötesinde inşallah başarılı bir yıl olarak devreye alacağız. Bir diğer başkanımız söyledi. Denizli'ye gelmişken o zaman ben bunu da açıklayayım. Denizli-Aydın otoyolu öyle mi? O zaman müjdeyi şöyle söyleyeyim. Ben daha buraya gelmeden Denizli-Aydın otoyolunun imzasını attım. Bakanlığa gönderdim hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA