Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz
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Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz
20.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:20

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB Ekonomi Buluşması'na ilişkin, açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" ifadelerine yer verdi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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