: Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

02.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews

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