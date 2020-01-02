Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews.
02.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:57
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews
Kaynak: Euronews.com