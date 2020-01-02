Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
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Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews.

02.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:57

Hazine ve Maliye Bakanı , "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dediView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
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