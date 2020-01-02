Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
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Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dedi

02.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:39
Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı , "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dedi.


Bakan Albayrak, " İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen " İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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