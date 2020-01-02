Bakan Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

02.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" dedi.



Bakan Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Tekirdağ İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle