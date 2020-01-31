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Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık" dedi.

31.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:00
Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

HAZİNE ve Maliye Bakanı , "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: " politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." 


Kaynak: DHA
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