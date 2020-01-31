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Bakan Albayrak: "2 yıllık gösterge faizde Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını belirtti.

31.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:39
Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı , 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını belirtti.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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