Bakan Albayrak: "18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği 'özgüven' olmuştur"
Salonda katılımcılardan görüntü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.
20.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:55
Salonda katılımcılardan görüntü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (1)
Kaynak: AA