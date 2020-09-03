Bakan Albayrak: 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.
03.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:23
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA