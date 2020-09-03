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Bakan Albayrak: 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.

Bakan Albayrak: 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu
03.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:21

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

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