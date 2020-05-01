Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı
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Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı

Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı
01.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:28

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.


Kaynak: DHA

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