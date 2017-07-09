Bakan Akdağ: Sağlıkta, Süper Ligin Şampiyonluğuna Oynayan Bir Takım Olacağız (3)

'ÇAĞ DIŞI BULUYORUZ'



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eskişehir Tasigo Otel'de düzenlenen ve 4 saat süren İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye genelinde binin üzerinde Sağlıklı Hayat Merkezi planladıklarını söyleyen Akdağ, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde Eskişehir'de toplamda 5 ila 8 adet, sağlıklı hayat merkezi yapacağız. Bunlar aile sağlığı merkezlerine destek veren yeni kavramlar. Buralarda hayat biçimlerimizi sağlıklı hale getirmek için sağlık çalışanları bize destek olacak. Şişmansam nasıl zayıflayacağım? Hareketsizsem nasıl daha hareketli hale geleceğim? Şeker hastası olmuşsam, hastalığımı nasıl kontrol edeceğim? Bir kalp hastalığım riskim varsa, bu riski nasıl azaltırım? Böbrek hastası olmamam için beslenmemde tuz oranımı nasıl azaltırım? Gibi bir çok alanda kanser taramaları da dahil değerlendirmeleri ve takipleri yapacağız. Bütün Türkiye'de bu şekilde binin üzerinde Sağlıklı Hayat Merkezi planlamış durumdayız. Eskişehir'de de 5 ila 8 adet arasında yapacağız. 3 adet de Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz olacak Eskişehir'de. Biz artık ruh sağlığı açısından vatandaşlarımızın böyle geçmişte olduğu gibi Bakırköy'de, Manisa'da, Elazığ'da depo hastanelerde aylarca yattığı bir modeli çağ dışı buluyoruz. Dolayısıyla toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini geliştirerek, olabildiğince ayaktan meşguliyet tedavisini içeren bir tedavi şekline inşallah dönmüş olacağız."



'TEK ADET SİGARININ ÇOCUKLARA SATILMASINA MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ'



Bakan Recep Akdağ, tütün denetimlerinin sıklaştırılacağını ve çocuklara sigara satılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Akdağ şunları söyledi:



"Tütün denetimleri açısından sayın valimiz denetimleri çok daha sıkılaştıracak. Çünkü tütün kullanımının özelikle gençlerde tütüne başlamayla ilgili bir durumun kapalı mekanlarda tütün kullanılması konusundaki ihlalle ya da tütün ürünlerinin satılmasıyla ilgili ihlallerle yakın ilgisi olduğunu biliyoruz. Özellikle şu anda kanunda yasaklanmış olan ve cezası olan, tek adet sigaranın çocuklara satılması konusundaki uygulamalara asla müsamaha etmeyeceğiz. Bağımlılık konusunda mevcut AMATEM'lerimize ve ÇEMATEM'lerimize ilave olarak ayaktan tedavi imkanlarını artıracağız ve aşağı yukarı bir seneye yakın bir süreyle bağımlılığı olan çocuklarımızı rehabilite edecek sistemleri Eskişehir'de de bütün Türkiye'de olduğu gibi geliştireceğiz. Ama burada mesele, Sağlık Bakanlığı'nın meselesi olmaktan ziyade öncelikle bu maddelerin Türkiye'ye yurt dışından sokulması ya da imalatının önlenmesi ile ilgili bir meseledir. Ayrıca ailelerin üzerine düşen vazifelerde var. Tabi ki biz Sağlık Bakanlığı olarak üstümüze düşenleri yapacağız."



'SEZARYEN ORANLARI YÜKSEK'



Sezaryenle doğum oranlarını yüksek olduğunu ifade eden Recep Akdağ, "Maalesef Eskişehir'de de sezaryen oranları yüksek. Anne ölümleri, bebek ölümleri ile ilgili hususlarda iyiyiz ama primer sezaryen oranları, ilk doğumlardaki sezaryen oranları da çok yüksek, özellikle özel hastanelerimizde. Bu hususta özel hastanelerimize de gerekli uyarıları yaptık. Gereksiz sezaryenlerin şu anda hukuk önünde cezalandırılabileceğini biliyoruz. Gereksiz sezaryen oranı yüksek olan hekimlerimizin, uzman hekimlerimizin eğitimlere alınması söz konusu. Onun için bu hususta herkesin hassas olması gerekiyor" dedi.



Bakan Akdağ toplantı sonrasında yapımları devam eden Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi inşaatlarını gezdikten sonra Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'ya döndü.