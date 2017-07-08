Bakan Akdağ: Sağlıkta, Süper Ligin Şampiyonluğuna Oynayan Bir Takım Olacağız (2)

HASTA GETİRENLERİN ARAÇLARI VALELERLE ALINMASI PLANLANIYOR



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eskişehir Tasigo Otelde düzenlenen İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, mevcut hastanelerin 4.5 kat büyüklüğünde hastaneler yaptıkların söyledi. Akdağ şöyle devam etti:



"Şu andaki hastanelerimizin 92 bin metrekare kapalı alanı var. Sağlık Bakanlığı hastanelerimizin. Yeni yapacağımız şehir hastanelerinin ise 426 bin metrekareye sahip oluyor. Yani mevcut hastanelerimizin dört buçuk katı büyüklüğüne ulaşmış olacağız. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü bu hastanelerimizde hem vatandaşlarımızın, hem çalışanlarımızın çok rahat etmesini istiyoruz. Bütün hastalarımızın bir odada, refakatçisiyle beraber, banyosudur, tuvaletidir, televizyonu, kendine ait dolabı, masası olan bir odada kalmasını arzu ediyoruz. Vatandaşımızın, acilen bir hasta getirdiğinde aracının bir vale tarafından alınmasını ve sonradan kendisine teslim edilmesini planlıyoruz. Her türlü yüksek teknolojiyi de kullanarak işleri mükemmelleştirme yoluna gideceğiz. 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Bütün hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de çok önemli gelişmeler kazandığımız bir yıl olacaktır. Biz sağlık hizmetlerinde birçok Avrupalı ülkenin, bizden çok daha zengin ülkelerin, Türkiye ile yarışamayacağı bir sağlık sistemini oluşturmaya ve bunu geliştirmeye kararlıyız."



"SAKARYA'DAKİ OLAY YÜREĞİMİZİ BURKTU"



Bakan Recep Akdağ, Sakarya'da hamile Suriyeli kadın ile oğlunu öldürülmesi olayından üzüntü duyduğunu söyledi. Herkesin hassas olması gerektiğini ifade eden Akdağ şöyle konuştu:



"80 milyon insanımız, 3 milyon Suriyeli kardeşimize, onların nasıl inandıklarına, nasıl yaşadıklarına, mezheplerine, ırklarına, etnik kimliklerine bakmaksızın onları kucakladılar. Senelerdir bu mağdur edilmiş insanlara Türkiye'de hizmet veriyoruz. Ancak Sakarya'da yakın bir zamanda meydana gelen olay gerçekten yüreğimizi burkmuştur. Aslında bu olay hepimize ders olmalıdır. Biz Türk Milleti olarak tarih boyunca ihtiyaç duyan hiç kimseye sırtımızı dönmedik. Bizi büyük millet yapan budur. Türk Milletinin en büyük hasletlerinden biri misafirperverliktir. Biz, bir tas çorbamız varsa onu komşumuzla, fakir fukarayla, yoksulla paylaşmasını bilen ve bunu iftihar eden bir ülkeyiz. Ama son zamanlarda birilerinin Türkiye'deki Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelenlere karşı provokatif söylemlerin, provokatif eylemlerinin meseleyi nereye taşıyabileceği ortaya da çıkmıştır. Hamile bir kadın, 10 aylık bir bebeğiyle beraber katledilmiştir. Bundan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Evet Türk Adaleti bu işi yapanların yakasına yapıştı, ancak bütün toplum olarak bu hususta duyarlılığımızı korumalıyız. İçişleri Bakanımız da açıkladı, Suriyeli misafirler arasında suç işleme oranı, normal nüfusun suç işleme oranının üzerinde değil. Dolayısıyla bu hususta bütün toplumu bir kere daha hassas olmaya ve dayanışmaya çağırıyorum. Kim provokatif yoluyla bu misafirlerimize karşı bir tavır koymaya çalışıyorsa biz bir defa milletçe buna müsaade etmeyeceğiz."