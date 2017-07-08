Bakan Akdağ: Sağlıkta, Süper Ligin Şampiyonluğuna Oynayan Bir Takım Olacağız

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, "Sağlık hizmetlerimiz Ak Parti hükümetlerimiz döneminde Süper Lige çıkmış durumdadır. İnşallah yeni dönemde, 2017 ile başlayan 2023'e kadar devam edecek olan sağlıkta dönüşüm programının ikinci döneminde, süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız. Hedefimiz budur" dedi.



Tasigo Otel'de düzenlenecek 'İl Sağlık değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le (YHT) Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ilk olarak Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Bakan Akdağ yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak sahada özel bir çalışma yöntemleri bulunduğunu anlattı. Bakan Akdağ, şöyle dedi:



"İllerimizi planlı olarak ziyaret ettiğimizde, benim il ziyaretimden önce geniş bir bu yerine göre 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik olabilir, ziyaret edeceğimiz ile geliyor. ve o ilde ihtiyaç ölçüsü kadar, ortalama bir hafta kadar çalışıyorlar. Hemen hemen girmedik hiçbir sağlık kuruluşu bırakmıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri, üniversiteler, özel hastaneler dahil olmak üzere geniş bir değerlendirme yapıyorlar ve bize bir altlık hazırlıyorlar, bir değerlendirme raporu hazırlıyorlar. Bugün bu raporu arkadaşlarımızla birlikte oturup genişçe tartışacağız. Bu bizim çok hızlı ilerlememizi sağlıyor."



"TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇAĞ ATLADI"



Akdağ, sağlıkta dönüşüm programıyla Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde çağ atladığını, şimdi de sağlıkta dönüşümün ikinci dönemine başlanıldığını belirtti. Bakan Akdağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Sağlıkta dönüşüm programıyla Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atladı ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şimdi sağlıkta dönüşümün ikinci döneminin stratejilerini çalışıyoruz. Aşağı yukarı 8 aydır çalışıyoruz bunları. Çok yakın zamanda da kamuoyumuza bunları takdim edeceğiz. Yeni dönemin farklı özellikleri var . Birincisi; birinci basamak sağlık hizmetleri dediğimiz Aile Sağlık Merkezlerinin, Aile Hekimliklerimizi ciddi ölçüde geliştiriyoruz. Bu merkezlerimizi 'Sağlıklı Hayat Merkezleri' dediğimiz yeni merkezler kurarak bunlarla ilişkilendiriyoruz. Diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapi uzmanları, egzersiz uzmanları, beden eğitimi öğretmenleri özel vaka takibi yapacak, yetiştirilmiş hemşirelerle. Vatandaşlarımızdaki hastalık risk faktörlerini çok daha yakın takibe başlayacağız. Ne demek bu? Yani fazla kilo şişmanlık, hareketsizlik, sigara içme durumlar artık Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak hekimleri tarafından çok yakından takip edilecek. İmkanları artırıyoruz, yeni binalar yapıyoruz, yeni ekipmanlar getiriyoruz, yeni personeller istihdam ediyoruz."



"SAĞLIK HİZMETLERİMİZ SÜPER LİGDE"



Türkiye'nin çeşitli kentlerinde mükemmel hastaneler yapıldığını söyleyen Akdağ, "Eskişehir'de yapacağımız hastaneler de Avrupa'nın en mükemmel hastaneleri arasına girmiş olacak. Sağlık hizmetlerimiz Ak Parti hükümetlerimiz döneminde Süper Lige çıkmış durumdadır. İnşallah yeni dönemde, 2017 ile başlayan 2023'e kadar devam edecek olan Sağlıkta dönüşüm programının ikinci döneminde süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız. Hedefimiz budur" diye konuştu.



Bakan Akdağ, Valilik ziyaretinde sonra eşi Fatma Şeyma Akdağ ile birlikte Eskişehir Gar Düğün Salonu'ndaki, uzaktan akrabası olan Melik Kul'un düğününe katıldı. Fatma Şeyma Akdağ, gelin Medine Yeşilyurt'a bilezik taktı. Bakan Akdağ düğünün ardından Tasigo Otel'de düzenlenen 'Eskişehir İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. - Eskişehir