Bakan Akdağ: "Ruh sağlığı açısından vatandaşlarımızın Bakırköy'de, Manisa'da, Elazığ'da depo hastanelerde aylarca yattığı bir modeli çağ dışı buluyoruz"

"Bir an önce Eskişehir Belediyesi'nin su arıtması ile ilgili gerekli çalışmaları tamamlaması gerekiyor"

"Tek adet sigaranın çocuklara satılması konusundaki uygulamalara asla müsamaha etmeyeceğiz"

"Eskişehir'de de sezaryen oranları yüksek"



ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ruh sağlığı merkezlerinin arttırılacağını belirterek,"Biz artık ruh sağlığı açısından vatandaşlarımızın böyle geçmişte olduğu gibi Bakırköy'de, Manisa'da, Elazığ'da depo hastanelerde aylarca yattığı bir modeli çağ dışı buluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de İl Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının soruların yanıtlayan Bakan Akdağ, sağlık alanında yapılacak olan yeniliklerden bahsetti.

Bakırköy'de, Manisa'da, Elazığ'da depo hastanelerde hastaların aylarca yattığı bir modeli çağ dışı bulduklarını söyleyen Bakan Akdağ, "Eskişehir'de önümüzdeki 2,5 yıl içerisinde yani 2019 yılı da dahil olmak üzere toplamda 5 ila 8 adet bunları çalışmalarla ortaya koyacağız, Sağlıklı Hayat Merkezi yapacağız. Bunlar aile sağlığı merkezlerine destek veren yeni kavramlar. Başta da söylediğim gibi buralarda hayat biçimlerimizi sağlıklı hale getirmek için, sağlık çalışanları bize destek olacak. Bütün Türkiye'de bu şekilde binin üzerinde Sağlıklı Hayat Merkezi planlamış durumdayız. Eskişehir'de de söylediğim gibi 5 ila 8 adet arasında yapacağız. 3 adet de Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz olacak Eskişehir'de. Biz artık ruh sağlığı açısından vatandaşlarımızın böyle geçmişte olduğu gibi Bakırköy'de, Manisa'da, Elazığ'da depo hastanelerde aylarca yattığı bir modeli çağ dışı buluyoruz. Dolayısıyla toplum ruh sağlığı merkezlerini geliştirerek, olabildiğince ayaktan meşguliyet tedavisini içeren bir tedavi şekline inşallah dönmüş olacağız" açıklamalarında bulundu.

Eskişehir'de içme ve kullanma suları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, "Yine birinci basamakta içme ve kullanma sularının temiz olması hem mikrobiyolojik açıdan hem kimyasal açıdan temiz olması insan sağlığı açısından çok önemli. Yapılan değerlendirmelerde özellikle kimyasallar açısından şehir suyunun arıtma ihtiyacını tespit etmiş durumdayız. Dolayısıyla belediyemize bunu bildireceğiz. Bir an önce Eskişehir Belediyesi'nin su arıtması ile ilgili gerekli çalışmaları tamamlaması ve Eskişehirli vatandaşımızın sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırması gerekiyor. Bunu il müdürlüğümüz, belediyeye gerekli uyarıları yapacak şekilde yazacak ve meseleyi takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Akdağ, Eskişehir'de tütün denetimlerinin sıkılaştırılacağına da değinerek, "Tütün denetimleri açısından sayın valimiz denetimleri çok daha sıkılaştıracak çünkü tütün kullanımının özellikle gençlerde tütüne başlamayla ilgili durumun kapalı mekanlarda tütün kullanılması konusundaki ihlalle ya da tütün ürünlerinin satılmasıyla ilgili ihlallerle yakın ilgisi olduğunu biliyoruz. Özellikle şu anda kanunda yasaklanmış olan ve cezası olan, tek adet sigaranın çocuklara satılması konusundaki uygulamalara asla müsemma etmeyeceğiz. Bağımlılık konusunda mevcut AMATEM'lerimize ve ÇEMATEM'lerimize ilave olarak ayaktan tedavi imkanlarını artıracağız ve aşağı yukarı bir seneye yakın bir süreyle bağımlılığı olan çocuklarımızı rehabilite edecek sistemleri Eskişehir'de de bütün Türkiye'de olduğu gibi geliştireceğiz ama burada mesele, Sağlık Bakanlığı'nın meselesi olmaktan ziyade öncelikle bu maddelerin Türkiye'ye yurt dışından sokulması ya da imalatının önlenmesi ile ilgili bir meseledir. Ayrıca ailelerin üzerine düşen vazifelerde var. Tabi ki biz Sağlık Bakanlığı olarak üstümüze düşenleri yapacağız" dedi.

Eskişehir'de de sezaryen ile doğum oranının yüksek olduğunu belirten Akdağ, "Maalesef Eskişehir'de de sezaryen oranları yüksek. Anne ölümleri, bebek ölümleri ile ilgili hususlarda iyiyiz ama primer sezaryen oranları, ilk doğumlardaki sezaryen oranları da çok yüksek özellikle özel hastanelerimizde. Özel hastanelerimize de gerekli uyarıları yaptık. Gereksiz sezaryenlerin şuanda hukuk önünde cezalandırılabileceğini biliyoruz. Gereksiz sezaryen oranı yüksek olan hekimlerimizin, uzman hekimlerimizin eğitimlere alınması söz konusu. Onun için bu hususta herkesin hassas olması gerekiyor. Yunus Emre Hastanemiz, yeni yaptığımız hastanemizi bu sene içerisinde inşallah yıl sonuna kadar hizmete alacağız. İşi yapan yüklenici ile ilgili bazı sorunlar olduğunu Eskişehirli hemşerilerimiz işitmiş olabilirler. Bu mesele büyük ölçüde çözüldü. Bu gün işin yüklenicisi de buradaydı. Ondanda gerekli teminatları aldık. 2017 yılı sonunda inşallah bu hastanemizin içene girmiş olacağız" dedi.