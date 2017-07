Bakan Akdağ: "Hastanenin Yolunu Eskişehir Belediyesi'nin Yapamayacağı Anlaşıldı"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eskişehir temasları kapsamında İl Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Akdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Şehir Hastanesi konusunda üzerine düşenleri yapmadığını söyledi.



Bir takım temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Eskişehir'deki sağlık hizmetlerinden bahsetti. Özellikle "Sağlık tüm engelleri kaldırıyoruz" projesinin önemine dikkat çeken Bakan Akdağ, "Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğümüz son derece inovatif yani bir sosyal keşif anlamında güzel bir uygulama başlatmış. Diğer illerimizde benzeri var mı bilmiyorum, engellerin taşınmasıyla ilgili. Eskişehir'deki bu kavram, bu konsept Eskişehir'de geliştirilmiş. Nedir o? Engelli vatandaşlarımız için ekipler araçlar oluşturulmuş. Sağlık ihtiyaçları olduğu zaman hastanelere gelişleri gidişleri, eczanelerden ilaçları almalarına kadar bizim görevlilerimiz tarafından bir refakatle ve özel araçlarla yapılıyor. Mükemmel bir hizmet. Eskişehir'deki yöneticilerimizin keşfettiği bu uygulamayı Türkiye'ye götürme imkanımız oldu. Geçmiş de böyle çok kazanımlarımız oldu. Ben buna öğrenme havuzu diyorum. Şuanda ki hastanelerimizin 92 bin metre kare kapalı alanı var Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde. Bütününü topladığımız zaman 92 bin metre kare kapalı alanımız var. Yeni yapacağımız iki hastanemiz ve Şehir Hastanemiz ve Yunus Emre Devlet Hastanemiz 426 bin metre kareye sahip. Yani mevvut hastanelerimizin kaç katı büyüklüğüne oluşmuş olacağız? Aşağı yukarı dört buçuk katı. Bakın bu çok enteresan bir şeydir. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü bu hastanelerimiz de hem vatandaşımızın hem de çalışanlarımızın çok rahat etmesini istiyoruz" dedi.



"Eskişehir Belediyesi tarafından yerine getirilemeyeceği anlaşıldı"



Yeni Şehir Hastanesi'nin yol çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılamadığı için devreye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın girdiğini kaydeden Bakan Akdağ,"Mutlaka hastanelerizin yollarının yapılması lazım. Bu kadar devasa hastaneler, yeni yollar oluşturulmadan, yeni kavşaklar ya da her neyse teknik ihtiyaçlar yollar geliştirilmeden olmaz. Tabikii şehir içindeki yolların yapılma vazifesi bildiğiniz gibi belediyelere aittir. Bu Eskişehir Belediyesi tarafından yerine getirilemeyeceği anlaşıldığı bir hizmet olduğu için Ulaştırma Bakanlığımızla bu meseleyi görüştük. Sağolsun Ulaştırma Bakanlığımız, Kara Yolları Genel Müdürlüğümüz görevi kendi üzerine aldı. Dolayısıyla bu yolları yapamayacaktık. Yaptığımız bu hastanelere erişim noktasında sıkıntı çekecektik. Onun için de sayın Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan'a ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine hususen teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



"Biz Büyükşehir Belediyemizden de bir an önce bu işlerin hazırlığını yapmasını bekliyoruz"



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Hastanesi için toplu taşıma çalışmalarını başlatmasının gerekli olduğundan söz eden Bakan Akdağ, "Bir ikinci husus yine hastanelerimiz ile ilgili olarak, Eskişehir Belediyemizin yerine getirmesi gereken toplu taşıma işleridir. Şimdi çok büyük hastaneler yapıyoruz. Şehir Hastanemiz 300 dönümün üzerine kuruluyor. Büyük bir külliye, herkesin işini kolaylaştırıyor. Hizmetler bir arada olunca, zorlaşma olmuyor. Siz Kadın Doğum Hastanesini götürüp başka bir yere kurduğunuz zaman, oraya gelen ve yoğun bakım gerektiren hamile bir annemizin bir kardiyologa, nefrologa, nörologa ihtiyacı varsa, sıkıntı çekiliyor. ya da yeni doğan bir bebeği götürüp kampüsten ayırırsanız, çok yoğun hizmet alması gereken bir bebek bu hizmetleri alamayabiliyor. Dolayısıyla büyük alanlar içerisinde Eskişehir ölçeğindeki hastanelerimiz içerisinde biliyorsunuz Şehir Hastaneleri inşa ediyoruz. Çünkü Eskişehir bizim için bir merkez. Eskişehir bizim için etrafındaki bir kaç ilin merkezi, sağlık hizmetleri açısından. Dolayısıyla bu alanlara ihtiyaç var. Şehir Hastanesi, şehirden çok uzak olmasa da, şehrin tam göbeğine yapılamıyor. Çünkü böyle bir arsa yok. Yani şehrin ortasında 300 dönümlük arsa bulmanız mümkün mü? Asla mümkün değil. Hiçbir şehirde bulamıyorsunuz hemen hemen. Gayet güzel bir arsa üzerinde bu hastanemizi yapıyoruz. Ama bu hastaneye toplu taşıma lazım. Yani Tepebaşı'ndan, Odunpazarı'ndan yeni Şehir Hastanemize bir vatandaşımız geleceği zaman hatta şimdiki üniversite hastanemize tek vasıtayla, günün 24 saati, en azından gece 00.00'a kadar gelemiyorsa, bu olmaz. Bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Biz Büyükşehir Belediyemizden de bir an önce bu işlerin hazırlığını yapmasını bekliyoruz. Gerçekleştireceğine de inanıyoruz çünkü bunu diğer şehirlerde gerçekleştirdik. Büyük hastaneler yaptığımız şehirlerde biz bir taraftan hastanenin inşasını bitirirken, belediyelerimiz de hazırlıklarını yapıyorlar ve toplu taşımayı buna göre ayarlıyorlar. Bu kolay bir iş. Yani 'Non stop' gelmesi lazım durmadan. İndin bir araçtan, öteki araca bindim, ondan indim diğerine bindim olmaz ki, hasta perişan olur. Eskişehir'in bir çevreyolu var. Dolayısıyla Eskişehir'de ulaşım Doğu-Batı hattında zor değil. Yeter ki toplu taşıma uygun biçimde inşa edilmiş olsun. İnanıyorum ki, biz hastanelerimizi hizmete sokana kadar Eskişehir Belediyesi de bu hizmeti yerine getirecektir .Biz sağlık hizmetlerinde bir çok Avrupalı ülkenin, bizden çok daha zengin ülkelerin Türkiye ile yarışamayacağı bir sağlık sistemi oluşturmaya ve bunu geliştirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR