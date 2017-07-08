Bakan Akdağ Akrabasının Düğününe Katıldı

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, akrabasının düğününe katıldı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Eskişehir temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Valiliğinin ziyaret eden Bakan Akdağ, ardından akrabasının düğününe katıldı. Damat Melik Kul ile gelin Nedime Yeşilırmak'ın mutlu günlerine ortak olan Bakan Akdağ'ı eşi Fatma Şeyma Akdağ da yalnız bırakmadı. Gelin Yeşilırmak'a bir bilezik takan Akdağ çifti, genç çifte mutluluklar dileyerek düğünden ayrıldı. - ESKİŞEHİR