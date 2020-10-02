Bakan Akar ZMA ve Mekanik Mayın arama aracı tanıtım törenine katıldı

BAKAN AKAR, TANITIM TÖRENİNE KATILDIBakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes çağrısı samimi değil (2)Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (ASFAT) tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen yüzde 100 yerli ve milli elektrikli M113 E-ZMA zırhlı...