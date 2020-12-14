Bakan Akar: "(Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte.
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Bakan Akar: "(Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte.

14.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:21
Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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