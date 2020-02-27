Bakan Akar, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti
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Bakan Akar, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

27.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:09
Bakan Akar, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı , 'ın Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Kaynak: DHA

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