Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

13.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:46

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki temasları kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarının sürdüğü belirtildi. Bakan Akar'ın toplantı kapsamındaki 'Harekat ve Misyonlar' konulu oturumun ardından, geleneksel hale gelen NATO aile fotoğrafında yer aldığı kaydedildi.

YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ve diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının üzerinde durulduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA