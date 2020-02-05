Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.

05.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:57
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.


Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat tarihlerinde Brüksel'de icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na yönelik hazırlıklar ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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