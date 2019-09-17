Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17.09.2019 17:19
Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, görüşmede mevkidaşını yeni görevi nedeniyle kutladı. Ayrıca, iki bakan ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Kaynak: DHA
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