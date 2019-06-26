Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com
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