Son dakika haber: Bakan Akar Yüksekova'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Akar Yüksekova'da

Son dakika haber: Bakan Akar Yüksekova'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım Operasyonu Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulunmak için Yüksekova'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım Operasyonu Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulunmak için Yüksekova'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesiyle birlikte Yüksekova'daki Pençe-Yıldırım Operasyonu Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Muş Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Akar Yüksekova'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:46:41. #1.14#

title