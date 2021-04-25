Son dakika haber: Bakan Akar Yüksekova'da
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım Operasyonu Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulunmak için Yüksekova'ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım Operasyonu Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulunmak için Yüksekova'ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesiyle birlikte Yüksekova'daki Pençe-Yıldırım Operasyonu Harekat Merkezi'nde denetleme ve incelemelerde bulundu.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı