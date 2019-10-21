BAKAN AKAR: YPG'YE VERİLEN HER SİLAH BİZE KARŞI KULLANILIYOR

21.10.2019 16:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda müttefiklerimiz arasında YPG'nin sınıflandırılması konusunda ikilemler olduğunu görüyoruz ve bu dönemde YPG çok fazla maddi destek alıyor. YPG'ye verilen her silah, bize karşı kullanılıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum'a katıldı. Forumun NATO başlıklı oturumunda bir konuşma yapan Bakan Hulusi Akar, "DAEŞ droneları kullanıyor. Dronelarla izleme gerçekleştirdiği gibi hedefleri de vurmaya çalışıyordu. PKK da Türkiye karşı saldırılarında drone kullanıyor. Benzer drone saldırılarının son dönemde dünyada da yaşandığını gördük. Yaşananlar bize gösteriyor ki bu tür saldırılara karşı ileri seviye önlemler alınması gerekli" diye konuştu.

"NATO'NUN GELECEK İÇİN ORTAK BİR VİZYONA İHTİYACI VAR"Bakan Akar, "NATO'nun ortak bir düşmana karşı savaşması gerekiyor. NATO'nun gelecek için ortak bir vizyona ihtiyacı var. Tüm ülkelerin ortak bir düşmana karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu mücadelenin kolektif bir fayda içermesi gerekiyor. Ortak çıkar için savaşılması gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLARAK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HAKLARINI DA KORUYACAKTIR"Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. Bu operasyon aynı zamanda NATO operasyonlarını da tamamlamaktadır. Özellikle Akdeniz, hidrokarbon kaynakları burada bulunduğu için bölgesel olarak uluslararası aktörlerin ilgileri de arttı. Türkiye kendi kanuni haklarını ve çıkarlarını ve kıta sahanlığını koruyacaktır. Aynı zamanda Türkiye garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklarını da koruyacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buradaki enerji denkleminin dışarısında tutulamaz" dedi.

"YPG'YE VERİLEN HER SİLAH, BİZE KARŞI KULLANILIYOR"Bakan Akar, "Türkiye uzun yıllardır teröre karşı mücadele veriyor. Uzun zamandır ilgili dostlarımıza bununla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. PYD-YPG organizasyonunun silahlarla desteklenmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyoruz. Bazı müttefiklerimiz YPG'yi desteklemeye başladılar ki bu bizim için PKK ile aynıdır. Burada riske bakacak olursak bir terörist tehdidi öldürmeye çalışıyorsan, bir diğerini de yok etmeniz gerekir. PKK çoğunluk tarafından terörist grup olarak tanınmıştır. Şu anda müttefiklerimiz arasında YPG'nin sınıflandırılması konusunda ikilemler olduğunu görüyoruz ve bu dönemde YPG çok fazla maddi destek alıyor. YPG'ye verilen her silah, bize karşı kullanılıyor. Aynı zamanda bölgede zorunlu göç oluşuyor. Şu anda Türkiye'ye doğru kitlesel bir göç var. Bunların bir kısmı YPG ve PYD'den kaçıyor" diye konuştu.

"AMACIMIZ BURADA GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMAK"Bakan Akar, "Türkiye Barış Pınarı Harekatıyla Suriye'deki tehdidi ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Amacımız burada güvenli bölge oluşturmak. Buradaki tehdit YPG-PYD tarafından gelmektedir. Tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Aynı zamanda tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır. Bu sayede 2 milyon Suriyelinin gönüllü olarak kendi topraklarına dönmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

120 SAATBakan Akar, "Türkiye ile ABD harekata 120 saat ara verilmesi konusunda anlaştı. Bazı şartlar üzerinde mutabık kaldık. YPG ve PKK bu noktada güvenli bölgeden çekilecekti. YPG ve PKK ellerindeki ağır silahları teslim etmeleri gerekiyor. Bu anlaşmanın uygulamaya konulması kritik ve önemli. Biz de yakından takip ediyoruz durumu. Bu şartlar uygulanırsa Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacaktır. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

- İstanbul