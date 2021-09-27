Bakan Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ypg tam anlamıyla Pkk'nın kendisidir fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kosova ve Bosna Hersek'teki Türk temsil heyet başkanları, Somali ve Libya'daki Türk görev kuvveti komutanları, Azerbaycan Görev Grup Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ile Donanma Komutanı, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözlerinin sonunda Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı 'Tek Vatan Harekatı'nın başlangıcının yıl dönümünde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir kez daha kutladığını söyleyen Bakan Akar, aynı zamanda Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini tebrik etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri