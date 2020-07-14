Bakan Akar: "Yıllardır saldırgan tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı...
Bakan Akar: "Yıllardır saldırgan tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.
14.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:42
Bakan Akar: "Yıllardır saldırgan tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA