Bakan Akar: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Batman'da 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'na geldi. Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar, beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni'ne katıldı. Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti.

Öte yandan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Batman'a gelişinde Vali Hulusi Şahin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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