Bakan Akar, YAŞ'ta terfi eden ve atanan komutanlarla görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında terfi eden, çeşitli yerlere atanan general ve amirallerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında terfi eden, çeşitli yerlere atanan general ve amirallerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, YAŞ toplantısında terfi eden, atamaları yapılan general ve amiralleri kutladı, yürütülen faaliyetlere yönelik talimat verdi. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da hazır bulundu. Kaynak: AA