Bakan Akar Washington'daki Atc-Taik Konferansı'nın Açılış Resepsiyonuna Katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington'da ATC-TAİK Konferansı'nın açılış resepsiyonuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen Amerikan Türk Konseyi (ATC) ile Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nın açılış resepsiyonuna katıldı. Bakan Akar ile birlikte resepsiyona Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da iştirak etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA