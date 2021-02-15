Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi
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Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi

15.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:12
Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.


Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi
Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi
Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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