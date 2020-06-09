Bakan Akar, video konferans yöntemiyle bölge komutanlarından bilgi aldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte farklı bölgelerdeki birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA