Bakan Akar, video konferans yöntemiyle bölge komutanlarından bilgi aldı
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Bakan Akar, video konferans yöntemiyle bölge komutanlarından bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Bakan Akar, video konferans yöntemiyle bölge komutanlarından bilgi aldı
09.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte farklı bölgelerdeki birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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