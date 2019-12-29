Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hatay'da (1)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve askeri selamlaması Bakan Akar'ın sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelmesi ve brifing alması Bakan Akar'ın konuşması Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı Milli Savunma...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve askeri selamlaması
Bakan Akar'ın sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelmesi ve brifing alması
Bakan Akar'ın konuşması
Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genekurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananlar da ele alındı.