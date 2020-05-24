Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden bayram kutlaması
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden bayram kutlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden bayram kutlaması
24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Ramazan Bayramı dolayısıyla birliklere yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.

Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki incelemelerinin ardından Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'na geçen Akar ve komutanlar, Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

Törenin ardından Akar ve komutanlar, İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na geçti. Mehmetçikle bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesi, böylece Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kara, deniz ve hava birliklerinde görevli askerlerle bir araya gelerek onların bayramlarını kutlamış oldu.

Ziyaretler sırasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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