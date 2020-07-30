Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan sınırında incelemede bulundu
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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan sınırında incelemede bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan sınırında incelemede bulundu
30.07.2020 21:36 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:40

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda, Vali Ekrem Cenalp, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. 

Görüntü dökümü: Bakan Akar ve komuta kademesinin yaptığı incelemeler

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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