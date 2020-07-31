Bakan Akar ve TSK komuta kademesi vatandaşlarla bayramlaştı
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi vatandaşlarla bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Edirne'de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi vatandaşlarla bayramlaştı
31.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Edirne'de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Selimiye Camii'nde kıldığı bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Geceyi Edirne'de geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bayram namazını kılmak için yürüyerek Selimiye Camii'ne gitti. Bayram namazının ardından cami çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla bayramlaştı, küçük bir çocukla sohbet etti. Bakan Akar, gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorusu üzerine ise, "Daha önce yaptığımız plan çerçevesinde bu özel, önemli ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Bu planlı bir faaliyetimiz ve bu plan çerçevesinde bayramda buradayız" diye konuştu.

Hem vatandaşlarla hem halkla bayramda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Buradaki görevli komutan arkadaşlarımızdan çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldık. Onların başarılı faaliyetlerini görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Mehmetçik karada, denizde, havada olduğu gibi burada da 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın beklenmesi konusunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir memnuniyetle, güvenle buradan ayrılacağız."

"İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tüm komşularımızla, Yunanistan ile Bulgaristan ile çalışmalarımız sürmekte"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

"İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tüm komşularımızla, Yunanistan ile Bulgaristan ile çalışmalarımız sürmekte. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Dolayısıyla görüşmelerimiz devam edecek. Buradaki faaliyetlerimizle alakalı ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumak ve kollamak konusunda son derece azimli ve kararlı. Sadece burada değil, Edirne'den Van'a kadar yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik gerçekten karada, denizde, havada tüm faaliyetlerini devam ettiriyor. Çok şükür şu ana kadar büyük bir başarıyla devam etti. Mehmetçiğin fedakarlığı, kahramanlığı ve tabii ki asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine duyduğu sevgi, güven ve duasıyla, ondan aldığımız ilhamla görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada aldığımız bilgiler, gördüklerimizle arkadaşlarımızın büyük bir başarıyla görevlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini müşahede ettik, bundan dolayı son derece memnunuz."

Tüm çalışmaları büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Bakan Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor" dedi.

Sözlerinin sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Akar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyor, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin, bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın ve sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından gurbetçi olduğunu belirten bir vatandaş Bakan Akar'ın yanına gelerek, "Sizlerle gurur duyuyoruz" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Manşet

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