Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında
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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında
23.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşinde olduğunu belirten Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki başarılı operasyonları sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 13 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılanan Bakan Akar, Korgeneral Yayla'dan bölge ve hudut hattındaki son gelişmelere ilişkin aldığı brifingin ardından sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar ve TSK Komuta Kademesi incelemeleri kapsamında sınır hattındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Şeref defterinin imzalanmasının ardından gözetleme kulesine çıktı.

Hudut nöbetçisinden hudut tekmili alan Akar, buradan sınır hattı ile Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi. Hatay Valisi Doğan'dan kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, şunları söyledi:

"Gerçekten önemli çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Mehmetçik bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatının kolaylaşması için faaliyet gösterirken diğer taraftan da terörle, kaçakçılıkla mücadele, hudutlarımızdan izinsiz geçişlerin önlenmesi konusunda gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşindedir. Mehmetçik bugün operasyonlarını Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerinde de bir başka şekliyle sürdürdü. Komandolarımız, hava kuvvetlerimiz oradaki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit ettikleri 13 teröristi etkisiz hale getirdi."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisini verilen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızla teröristlerin mağaralarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız güçle en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi, halkımızı bu terör belasından kurtarıp hem halkımızın güvenliğini hem de hudutlarımızın güvencesini sağlayarak burada sulhu sükunu hakim kılacağız. İdlib'de ateşkesin ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik, bu konuda ülkemizin hak ve menfaatleri çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, zor arazi ve hava koşullarına aldırmaksızın bundan sonra da yapmaya devam edecek."

Koronavirüs tedbirleri harfiyen uygulandı

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin incelemeleri sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin harfiyen uygulandığı gözlendi.

Ziyaret sırasında Akar, Komutanlar ve Mehmetçik maske kullanırken Akar'ı karşılayan tören mangası dahil tüm Mehmetçik tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Bakan Akar ile TSK Komuta Kademesi'nin ramazan ayının son iftarını sınır hattını korumakla görevli Mehmetçik ile yapacağı belirtildi.

Atme kampı

Vali Doğan da Atme Kampı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının yardım kuruluşları tarafından karşılandığını dile getiren Doğan, İdlib'de tesis edilen ateşkesin ardından kamptaki bazı Suriyelilerin evlerine dönmeye başladığını söyledi. Doğan, Afrin'e de Türkiye'den elektrik verilmeye başlandığını, bölge halkının da bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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