Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında birlikleri denetledi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında
23.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:20

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında birlikleri denetledi. Bakan Akar, ramazan ayının son iftarını sınırdaki Mehmetçik ile yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hatay'a gitti. Havalimanında Hatay Valisi Rahmi Doğan ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılanan Bakan Akar, Korgeneral Yayla'dan bölge ve hudut hattındaki son gelişmelere ilişkin aldığı brifingin ardından sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, incelemeleri kapsamında sınır hattındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. 2'nci Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Şeref defterinin imzalanmasının ardından gözetleme kulesine çıktı. Hudut nöbetçisinden hudut tekmili alan Bakan Akar buradan, sınır hattı ile Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi.

'EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Hatay Valisi Doğan'dan kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, şunları söyledi:  "Gerçekten önemli çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Mehmetçik bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatının kolaylaşması için faaliyet gösterirken diğer taraftan da terörle, kaçakçılıkla mücadele ediyor, hudutlarımızdan izinsiz geçişlerin önlenmesi konusunda gece-gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşindedir. Mehmetçik bugün operasyonlarını Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerinde de bir başka şekliyle sürdürdü. Komandolarımız, Hava Kuvvetlerimiz oradaki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit ettikleri 13 teröristi etkisiz hale getirdi."'SULHU SÜKUNU HAKİM KILACAĞIZ'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızla teröristlerin mağaralarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. İnşallah, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız güçle en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi, halkımızı bu terör belasından kurtarıp hem halkımızın güvenliğini, hem de hudutlarımızın güvencesini sağlayarak burada sulhu sükunu hakim kılacağız. İdlib'de ateşkesin ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik, bu konuda ülkemizin hak ve menfaatleri çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, zor arazi ve hava koşullarına aldırmaksızın bundan sonra da yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. AFRİN'E TÜRKİYE'DEN ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANDIVali Doğan da Atme Kampı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti. Kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının yardım kuruluşları tarafından karşılandığını dile getiren Doğan, İdlib'de tesis edilen ateşkesin ardından kamptaki bazı Suriyelilerin evlerine dönmeye başladığını söyledi. Doğan, Afrin'e de Türkiye'den elektrik verilmeye başlandığını, bölge halkının da bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Akar, Ramazan ayının son iftarını da sınır hattını korumakla görevli Mehmetçikle yaptı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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