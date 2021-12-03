Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında (2)

HATAY (DHA) - SAHADAKİ SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Hatay'daki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a birlik komutanları, "Komandolarımızın moral ve motivasyonu en yüksek düzeydedir. Verilecek her türlü göreve hazırız" dedi. Talimatlar veren Bakan Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirtti.

"Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı bir takım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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