- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
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- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

30.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:37

- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Şanlıurfa'ya gitti. Bakan Akar ve Komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçerek sınır ötesindeki harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Harekat bölgeleri ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüşen Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing alarak talimat verdi.

Brifinglerinin sonunda birlik komutanlarının, "verilecek her vazifeye hazırız" ifadelerini kullanması üzerine Bakan Akar, "Sizleri güçlü, kuvvetli, kararlı, azimli görmek bizlere güven veriyor" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok büyük faaliyetleri başarıyla yerine getirdiğini aktaran Bakan Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıklar sonucu bu noktaya gelindi. 2020'de ülkemizin, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini esas alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah önümüzdeki yıl da başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristle mücadelenin devam edeceğini kaydeden Bakan Akar, "Aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız" diye konuştu.

Bu konudaki fedakar çalışmalarından dolayı tüm personeli tebrik eden Bakan Akar, personele sonraki görevlerde de başarılar diledi.

Elde edilen başarılarda en büyük payın aziz şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan tüm personelin yeni yılını kutlayan Bakan Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" aktarımında bulundu.

- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL

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